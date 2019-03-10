الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ جولة لثلاث دول أعضاء في "الآسيان"

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- إن، اليوم الأحد، جولة لزيارة ثلاث دول أعضاء في "الآسيان"، حيث توجه إلى بروناي كأول محطات جولته، تليها ماليزيا وكمبوديا.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الجولة تعد أول زيارة خارجية يقوم بها مون العام الجاري، موضحة أنها تهدف بشكل كبير إلى تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية والدول الثلاث الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".



وتعتبر دول "الآسيان" البالغ عددهم عشرة أعضاء، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في العالم، حيث بلغت حجم التجارة الثنائية بينهما مستوى قياسي قدره 160 مليار دولار العام الماضي.



ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكورية الجنوبية سول قمة، في وقت لاحق من العام الجاري، خاصة لرؤساء الدول الـ10 الأعضاء بالآسيان؛ بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات بين كوريا الجنوبية والآسيان.