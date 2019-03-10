في 4 خطوات.. طريقة تحضير استيك الدجاج المشوي

يعتبر استيك الدجاج المشوي من الوجبات البسيطة والمحببة لدى أفراد الأسرة، فضلا عن أنها تعد وجبة غذائية مناسبة لمن يتبع نظام غذائي لإنقاص الوزن.



المكونات:

- صدر دجاج.

- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

- ليمون.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقتان كزبرة مفرومة

- كاري.



طريقة العمل

1- في إناء واسع، تخلط جميع المكونات السابقة وتقلب جيدًأ.

2- توضع شرائح الدجاج في الإناء ويعاد تقليبها لتتخلل التتبيلة بين الدجاج.

3- يوضع الإناء في الثلاجة لمدة أربع ساعات.

4- وعلى شواية الجريل، يضاف القليل من الزيت ويشوح الدجاج حتى ينضج من الجهتين.

