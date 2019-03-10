في 4 خطوات.. طريقة تحضير استيك الدجاج المشوي
يعتبر استيك الدجاج المشوي من الوجبات البسيطة والمحببة لدى أفراد الأسرة، فضلا عن أنها تعد وجبة غذائية مناسبة لمن يتبع نظام غذائي لإنقاص الوزن.
المكونات:
- صدر دجاج.
- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- ليمون.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقتان كزبرة مفرومة
- كاري.
طريقة العمل
1- في إناء واسع، تخلط جميع المكونات السابقة وتقلب جيدًأ.
2- توضع شرائح الدجاج في الإناء ويعاد تقليبها لتتخلل التتبيلة بين الدجاج.
3- يوضع الإناء في الثلاجة لمدة أربع ساعات.
4- وعلى شواية الجريل، يضاف القليل من الزيت ويشوح الدجاج حتى ينضج من الجهتين.