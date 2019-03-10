بريطانيا تسحب الجنسية من فتاتين لانضمامهما لـ "داعش"

سحبت بريطانيا الجنسية من فتاتين بريطانيين لانضمامها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.



وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت طلبا من شاميما بيجوم - المتزوجة من أحد عناصر التنظيم - بعد أن أبدت رغبتها في العودة إلى بلادها.



وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، أن ريما إقبال وشقيقتها زارا - لديهما خمسة أولاد- قد جردتا من جنسيتهما البريطانية.



كانت ريما وشقيقتها زارا قد تزوجتا من شخصين بتنظيم داعش الإرهابي، وعلى علاقة بخلية إرهابية مرتبطة بقتل الرهائن الغربيين في سوريا، وقد خرجتا مؤخرا من آخر معقل للتنظيم الداعشي شرقي سوريا.



يشار إلى أن شاميما بيجوم تركت بريطانيا قبل 4 أعوام، وتزوجت من أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.