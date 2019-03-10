صباح: انقذونا.. الهبوط والشروخ يصيبان عمارات الأولى بالرعاية بأكتوبر

ناشدت صباح جمعه محمد، مقيمة فى 252 شقه 12 عمارات الأولى بالرعاية، أول الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، الدكتور عاصم النجار وزير الإسكان، بالتدخل لحل مشكلتها هي وكل المقيمين فى هذه المنطقة، بسبب الهبوط والشروخ التى أصابت العقارات.



وقالت أنه منذ شهور بدأت الشروخ تظهر على العمارات رغم حداثتها، حيث أننا استلمنا هذه الوحدات منذ أربع سنوات فقط، وتوجهنا إلى الحى، وقام أحد المسؤولين بنقل بعض متضررين إلى عمارات أخرى، حتى تنفذ إحدى الشركات عملية ترميم مساكنهم، غير أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل حدث هبوط أرضى ببعض العمارات، مما يعرض حياتنا للخطر.



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