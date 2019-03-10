اليوم.. وزيرة البيئة تزور كفر الشيخ لدعم منظومة النظافة

تزور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، محافظة كفر الشيخ، في أول زيارة لها، منذ تقلّدها هذا المنصب الوزاري، وذلك بعد تأجل موعد الزيارة مرتين لأسباب غير معلنة.



ومن المقرر أن تشهد وزيرة البيئة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة التي دعمت بها وزارة البيئة المحافظة من أجل رفع كفاءة منظومة النظافة وتدوير القمامة والنفايات.



وتناقش الوزيرة مع القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، آليات تطبيق وتفعيل المنظومة الجديدة للنظافة.

