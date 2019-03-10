بايدن وساندرز الأوفر حظا لتمثيل الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية في ولاية "أيوا" أن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما وبيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية "فيرمونت" هما الأكثر شعبية والأوفر حظا بين حزب الديمقراطيين لتمثيل الحزب رسميا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.



حصل بايدن على 27% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، في حين حصل ساندرز على 25% من الأصوات، وذلك مع عدم وصول أي مرشح آخر من بين 24 متنافسا إلى نسبة 10%، فقد حصلت السيناتور إليزابيث وارن من ولاية "ماساتشوستس" على 9% فقط، فيما حصلت السيناتور كامالا هاريس من ولاية "كاليفورنيا" على 7%.



يذكر أنه على الرغم من أن ولاية "أيوا" الريفية الصغيرة تضم أقل من 1% فقط من سكان أمريكا، إلا أنها تلعب دورا محوريا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأنها الأولى التي تقترع في الانتخابات التمهيدية الحزبية.

