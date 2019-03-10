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الأحد 10/مارس/2019 - 08:20 ص

"كتائب حلوان" و"اقتحام قسم العرب" أبرز محاكمات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2546847

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة بديع وآخرين في "اقتحام قسم العرب" ومحاكمة 215 متهما بـ "تنظيم كتائب حلوان".

محاكمة بديع وآخرين في "اقتحام قسم العرب"

تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.


محاكمة المتهمين بـ "تفجير أبراج الضغط العالى"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


الحكم على المتهمين في "رشوة البترول"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهمين الثلاثة بقضية "رشوة البترول".

كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع"، و"تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.


محاكمة 215 متهما بـ "تنظيم كتائب حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة 15 إرهاب " محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من [ ]14 أغسطس2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.


إعادة محاكمة المتهمين في "عنف الطالبية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 5متهمين بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة الطالبية فى أغسطس 2014 والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدد من التهم أهمها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.


إعادة محاكمة 5 متهمين في "خلية الوراق الإرهابية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

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