الإحصاء: 1.1 مليون مواطن مغترب عن محافظته

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التقديرات الرسمية لأعداد المغتربين بعيدًا عن محافظاتهم بلغ 1.1 مليون نسمة، بينهم 588.8 ألف مغترب من الإناث، مقابل 522.2 ألف مغترب من الذكور، بينما لم يغير 93.6 مليون شخص داخل الجمهورية محل إقامتهم.



ووفقًا لتقرير جهاز الإحصاء والتي حصلت "الدستور" على نسخة منها، فإن الزواج يأتي في صدارة أسباب الهجرة الداخلية بين محافظات الجمهورية بـ 362.8 ألف مغترب، يليه العمل بـ295.1 ألف حالة اغتراب بعيدًا عن المحافظة محل الإقامة السابقة، ثم المرافق بـ 291.2 ألف حالة، فيما بلغ عدد المتغربين بسبب الطلاق أو الترمل 12.5 ألف شخص، بالإضافة إلى 75.6 ألف حالة هجرة داخلية لأسباب أخرى.



وعلى عكس الشائع، حلت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تصديرًا لمواطنيها إلى المحافظات الأخرى بـ 429.7 ألف مغترب، يليها محافظة السويس بـ 56.8 ألف مغترب، ثم محافظة الشرقية بـ 55.2 ألف مغترب، وبورسعيد 43.8 ألف مغترب، فيما بلغ أعداد الصعايدة المهاجرين بعيدًا عن محافظاتهم 33.4 ألف شخص من سوهاج، و33.2 ألف من محافظة المنيا، و30.2 ألف من محافظة الفيوم، و22.6 ألف من محافظة بني سويف.



بينما تذيلت القائمة من حيث عدد المهاجرين من محافظاتهم إلى أخرى، محافظة الوادي الجديد بـ 929 شخص، وجنوب سيناء بـ 1374، ومطروح بـ 2030.



وتصدرت محافظة الجيزة قائمة المحافظات الأكثر استيعابًا للمهاجرين بعيدًا عن محافظات محل إقامتهم السابقة بـ 345.8 ألف مغترب، يليها محافظة القليوبية بـ 195.6 ألف مغترب، ثم محافظة القاهرة بـ 170.9ألف مغترب، والإسكندرية 60 ألف مغترب، بينما بلغ عدد المهاجرين إلى محافظة شمال سيناء 8491 مغترب، وجنوب سيناء 6176 مغترب.