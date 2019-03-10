الإحصاء: 1.8% ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري بسبب الخضراوات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة بلغ (304.2) نقطة لشهـر فبراير 2019 مسجـلًا ارتفاعا قـدره (1.8%) عـن شهر يناير 2019.



وأرجع الإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8%)، مجمـوعة الدواجن بنسـبة (9.8%)، مجمـوعة الألبان والجبن والبيض بنسـبة (1.0%)، فيما سجل معدل التضخم السنوى (13.9%) لشهر فبراير 2019 مقابل (14.3%) لنفس الشهر من العام السابق.



وعلى مستوى التغير الشهرى (شهـــر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019)، سجـل قسـم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره (3.3 %) ليساهم بمقدار (1.83) فـى معدل التغير الشهرى وتأتى التغيرات نتيجــة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.0%) لتساهم بمقدار (1.26) فى معـدل التغيـر الشهـــري بسـبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (5.2%)، وأسعار الخيار بنسبة (20.4%)، أسعار البطاطس بنسبة (10.3%)، وأسعار الكوسة بنسبة (4.6%).



كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.1%) لتساهم بمقدار (0.42) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة (9.8%)، وسجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة ارتفاعًا (1.0%) لتساهم بمقدار (0.08) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة (1.1%)، وأسعار مجموعة المكرونة بنسبة (1.2%).



كما سجلت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة (1.0%) لتساهم بمقدار (0.06) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (0.6%)، مجموعة الجبن بنسبة (0.1%) مجموعة البيض بنسبة (2.2%).



وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%) لتساهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.2%)، فضلًا عن إرتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.5%) لتساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعــة المربى بنسبـة (0.4%) ومجموعة منتجــات الحلويات بنسبة (0.4%).



سجلت أسعار مجموعـة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة (0.4%) لتساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (0.6%)، كذلك ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.2%) لتساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الليمون بنسبة (4.0%)، واليوسفى بنسبة (10.2%)، الفاكهة الجافة بنسبة (0.5%).



بينما سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.04) فى معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة تنظيف وإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.2%).



انخفضت أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبـة (0.2%)، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (0.5%).



وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعـار مجموعــة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).



وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (0.6%) ليساهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، وأسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%).



كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.7%).