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الأحد 10/مارس/2019 - 08:12 ص

الإحصاء: 1.8% ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري بسبب الخضراوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2546842

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة بلغ (304.2) نقطة لشهـر فبراير 2019 مسجـلًا ارتفاعا قـدره (1.8%) عـن شهر يناير 2019.

وأرجع الإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8%)، مجمـوعة الدواجن بنسـبة (9.8%)، مجمـوعة الألبان والجبن والبيض بنسـبة (1.0%)، فيما سجل معدل التضخم السنوى (13.9%) لشهر فبراير 2019 مقابل (14.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

وعلى مستوى التغير الشهرى (شهـــر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2019)، سجـل قسـم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره (3.3 %) ليساهم بمقدار (1.83) فـى معدل التغير الشهرى وتأتى التغيرات نتيجــة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.0%) لتساهم بمقدار (1.26) فى معـدل التغيـر الشهـــري بسـبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (5.2%)، وأسعار الخيار بنسبة (20.4%)، أسعار البطاطس بنسبة (10.3%)، وأسعار الكوسة بنسبة (4.6%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.1%) لتساهم بمقدار (0.42) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة (9.8%)، وسجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة ارتفاعًا (1.0%) لتساهم بمقدار (0.08) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة (1.1%)، وأسعار مجموعة المكرونة بنسبة (1.2%).

كما سجلت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة (1.0%) لتساهم بمقدار (0.06) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (0.6%)، مجموعة الجبن بنسبة (0.1%) مجموعة البيض بنسبة (2.2%).

وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%) لتساهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (1.2%)، فضلًا عن إرتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.5%) لتساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعــة المربى بنسبـة (0.4%) ومجموعة منتجــات الحلويات بنسبة (0.4%).

سجلت أسعار مجموعـة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة (0.4%) لتساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (0.6%)، كذلك ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.2%) لتساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الليمون بنسبة (4.0%)، واليوسفى بنسبة (10.2%)، الفاكهة الجافة بنسبة (0.5%).

بينما سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.04) فى معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة تنظيف وإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.2%).

انخفضت أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبـة (0.2%)، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعـار مجموعــة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (0.6%) ليساهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، وأسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.7%).

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