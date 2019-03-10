15 قتيلًا و3 جرحى في هجوم على حانة بالمكسيك

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأُصيب 3 آخرين إثر هجوم على حانة في وسط المكسيك، يوم السبت، حسبما أفادت السلطات المحلية.



وذكر المدعي العام، في بيان أن الهجوم نفذته مجموعة من المسلحين على ملهى ليلي يدعى "لا بلايا" في الساعات الأولى من صباح أمس السبت في مدينة سالامانكا بولاية غواناجواتو، مؤكدا أن 13 شخصا قد قتلوا في مكان الهجوم، فيما توفي اثنان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى.



وقال الطاقم الطبي، أن جميع القتلى هم من الرجال في حين أن الثلاثة الذين أصيبوا هن نساء يرقدن في حالة حرجة.



وعثرت الشرطة على حوالي 70 من الأغلفة الفارغة لطلقات نارية أطلقها المهاجمون قبل لوذهم بالفرار في حافلة صغيرة.



ويعمل عملاء في وحدة متخصصة بالتحقيقات في جرائم القتل على التعرف على الجثث وتحديد سبب الهجوم.



وجاء الهجوم في أعقاب عملية للشرطة استهدفت تفكيك عصابة من لصوص الوقود، معروفة باسم "سانتا روزا كارتل"، وذلك في بلدة سانتا روزا دي ليما القريبة.



وأظهرت بيانات رسمية أن ولاية غواناجواتو شهدت تضاعف عدد جرائم القتل في العام الماضي، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تعرضا للعنف في المكسيك.