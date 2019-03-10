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الأحد 10/مارس/2019 - 08:06 ص

الصين: توافق حول قضايا مهمة بشأن سعر الصرف مع أمريكا

محافظ بنك الشعب
محافظ بنك الشعب الصيني
أ ش أ
dostor.org/2546840

قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) "يي قانغ" إن الصين والولايات المتحدة ناقشتا قضية أسعار الصرف، وتوصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا المحورية والمهمة خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف قانغ -في مؤتمر صحفي اليوم الأحد على هامش الدورة التشريعية السنوية في العاصمة (بكين)- إن الجانبين ناقشا سبل احترام استقلالية السلطات النقدية لبعضهما فيما يتعلق برسم معالم السياسة النقدية.

وتابع قائلا " إن المناقشات شملت كذلك التمسك المتبادل بآلية تحديد سعر الصرف على أساس السوق، والوفاء بالالتزامات التي قطعت في القمم السابقة لمجموعة الـ20 مثل عدم اعتماد خفض تنافسي لسعر الصرف، وعدم استخدام أسعار الصرف لأغراض تنافسية، والحفاظ على اتصال وثيق في أسواق النقد الأجنبي.

وأشار قانغ إلى أن الجانبين ناقشا مسألة أنه يتعين على كل منهما الالتزام بالكشف عن البيانات وفقا لمعايير شفافية الإحصاءات لصندوق النقد الدولي.

وحول السياسات النقدية، أكد محافظ البنك المركزي الصيني أن بلاده ستواصل اعتماد سياسة نقدية حذرة سيتم تخفيفها أو تشديدها بدرجة مناسبة، وأوضح قانغ أن السياسة سترتكز على التعديل المضاد للتقلبات الدورية، وستعني أن الزيادات في المعروض النقدي والتمويل الكلي يجب أن يكون متسقا مع القيمة الاسمية لنمو إجمالي الناتج المحلي.

ولفت قانغ إلى أنه سيتم توفير دعم أقوى للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الخاصة، منوها إلى أن السياسة النقدية الصينية، التي تستند بالأساس للوضع الاقتصادي المحلي، ستأخذ بعين الاعتبار عوامل دولية ووضع الصين في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن القطاعات الموجهة للتصدير.

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