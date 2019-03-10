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الأحد 10/مارس/2019 - 08:02 ص

مادورو يشيد بدعم القوات المسلحة.. وجوايدو يتوقع تدخلا عسكريا أجنبيا

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
أ ش أ
dostor.org/2546839

أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالقوات المسلحة في بلاده لاستمرارها في دعمه وولائها له وهزيمة ما أسماه بـ"الانقلاب" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي توقع من جانبه تدخلا عسكريا أجنبيا لحل مشكلة البلاد.

ووصف مادورو اليوم الأحد زعيم المعارضة بأنه "مهرج ودمية" في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وقال " إن جواديو وواشنطن قد دعيا القوات المسلحة بالبلاد لتنفيذ انقلاب عسكري وكان ردها واضحا وهو هزيمة مدبري هذا الانقلاب".

وألقى مادورو باللوم في انقطاعات الكهرباء على نطاق واسع بفنزويلا على هجمات إلكترونية تم تنفيذها من قبل المعارضة.

وقد تعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم "الخميس" الماضي.. وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وتسبب قطع التيار الكهربائي في حدوث فوضى بكل أحياء العاصمة كاراكاس حيث اضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم إلى السير كيلومترات للعودة إلى منازلهم... كما انقطعت الخطوط الهاتفية والانترنت أيضا فجأة وكذلك توزيع المياه في المباني والذي يتم عبر مضخات كهربائية.

في المقابل، توقع خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا للبلاد، حصول تدخل عسكري في فنزويلا.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن جوايدو قوله، أمام الآلاف من مؤيديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، إنه مستعد للسماح بتدخل عسكري أجنبي.

وأضاف "المادة 187، عندما يحين الوقت"، في إشارة منه إلى الدستور الذي يسمح بـ"مهمات عسكرية فنزويلية في الخارج، أو بمهمات عسكرية أجنبية" في الداخل الفنزويلي.

وأضاف جوايدو أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن نقول ذلك بشكل مسؤول، داعيا مؤيديه إلى عدم الاستسلام لما وصفه بـ "اليأس والإحباط".

وكشف أنه سيبدأ جولة في أنحاء البلاد قبل أن يقود مسيرة في العاصمة، فيما لم يحدد تاريخا لذلك، مكتفيا بالقول إن المسيرة ستحدث "قريبا".

وتوفي 15 فنزويليا مصابين بأمراض الكلى بسبب عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد، حسب ما ذكرت منظمة غير حكومية.

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