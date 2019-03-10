تطبيق التنبيه من الكوارث بـ 11 لغة في اليابان

تعمل الحكومة اليابانية حاليا علي زيادة عدد اللغات المتاحة لتطبيقها الإلكتروني الذي تحذر من خلاله من وقوع الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" والكوارث الأخرى، وسيكون متوفرا ب 11 لغة خلال العام الجاري على ضوء مبادرتها لقبول المزيد من العمال الأجانب اعتبارا من أبريل المقبل.



وذكرت صحيفة (جابان نيوز) على الإنترنت، أن الحكومة ستطور أيضا نظام الاتصالات اللاسلكية للحكومات المحلية لإدارة الكوارث حيث يمكن تحديد محتوى التنبيه على أساس أصوات مختلفة، مشيرة إلي أن حاجز اللغة يقف حائلا أمام الأجانب المقيمين في اليابان في حالة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير وغيرها.

