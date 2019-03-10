شركة بريطانية تدعو للمساعدة في التخلص من 30 طنا من الأزرار

دعت شركة بريطانية إلى المساعدة في التخلص من 30 طنا من الأزرار في مخازنها، بعدما اضطرت إلى إغلاق أبوابها نظرا لهبوط المبيعات، ووجه نداء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتخلص من هذا المخزون الكبير.



ويقول مالك الشركة التي تديرها عائلة، ومقرها في كريودون جنوب العاصمة لندن، إنه تلقى طلبات من العديد من الناس الذين قرؤا نداءه على "توتير" يطلبون شحن أزرار لهم في دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين.



وأضاف أنه يجب التخلص من "مئات الآلاف" من الأزرار غير المباعة في المخزن، لكنه تمكن من بيع كميات من المخزون أو التبرع بها منذ أن حظي النداء على "تويتر" باهتمام من محبي الأزرار في جميع أنحاء العالم.



وقال المالك الحالي، إن عمه الأكبر كان قد أسس الشركة قبل 100 عام، ولكن في السنوات الأخيرة توقف زبائنه الكبار من الشركات الكبرى وسلاسل البيع بالتجزئة عن تصنيع الملابس في المملكة المتحدة ما يعني تضاؤل المبيعات، مشيرا بأنه كان سيحصل مبلغ مليون ونصف جنيه إسترليني لو كان قادرا على بيع كل الأزرار التي كان يخزنها في المستودع بثمنها الكامل.

