لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلى اليوم الأحد 10/3/2019 في مباريات البريميرليج الدورى الانجليزى لكرة القدم يلا شوت yalla shoot في تمام الساعة 2 بتوقيت القاهرة و 3 بتوقيت السعودية.



وتذاع مباراة ليفربول وبيرنلى في الدورى الانجليزي عبر قناة بى ان سبورتس bein sports كورة لايف.



التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيدخل ديفوك أوريجي لقيادة هجوم الفريق لتعويض غياب البرازيلي المصاب بجانب محمد صلاح وماني.



أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح