البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلى اليوم الأحد فى الدوري الإنجليزي

يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلى، اليوم الأحد 10-3-2019، ضمن مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم "البريميرليج"



ويلتقي فريق ليفربول مع بيرنلى، علي ستاد آنفيلد، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة ظهرا بتوقيت السعودية عبر بي ان سبورتس على صافرة الحكم آندريه مارينز.



ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي للموسم 2018-2019، ونجح في التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وضرب موعداً مع نادي بايرن ميونخ في الدور القادم.