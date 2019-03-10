محمد صلاح.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد بيرنلى اليوم الاحد

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ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.



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ولا يزال هناك فرصة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.