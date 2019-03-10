بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلى عبر رابط سريع شغال بدون تقطيع

يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي على ملعب أنفليد اليوم الاحد في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة | مباريات الدورى الانجليزي كورة لايف kora live.



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وعاد إلى ليفربول كلا من فينالدوم وتشامبرلين لدعم صفوف الفريق في المباريات المقبلة حيث ينتظر ليفربول مباراة العودة ضد بايرن ميونخ منتصف الأسبوع القادم، بعد نهاية مباراته أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي، حيث يعاني الفريق في أخر مبارياته على المستويين المحلي والأوروبي.



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