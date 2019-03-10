مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وبيرنلى اليوم كورة لايف kora live
لكل عشاق كرة القدم العالمية والمحلية ومحبي مشاهدة محمد صلاح فى مباراة ليفربول وبيرنلى اليوم الاحد 10 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الدورى الانجليزي.. رابط سريع hd لكل أصحاب الباقات بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلى كورة لايف kora live.
التشكيل المتوقع لفريق ليفربول:
أليسون
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد
نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم
ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح
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