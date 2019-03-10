ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

أعلنت ألمانيا تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا، وحذرت مواطنيها من إمكانية اعتقالهم؛ بسبب التعبير عن الرأي، والذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا، ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية.



وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، اليوم الأحد، فقد جاء في تحذير حديث لوزارة الخارجية بشأن السفر "لا يمكن استبعاد... أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديدًا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية، ومنظمات المجتمع المدني".



وأضاف: "البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية"، مشيرة إلى أن عدة صحفيين أوروبيين،بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا دون إبداء أسباب، موضحة أن مواطنين ألمان تعرضوا للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.