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الأحد 10/مارس/2019 - 06:56 ص

اليوم.. محمد فؤاد يحيى حفل "يوم الشهيد" بمسرح المنارة

محمد فؤاد يحيى حفل
محمد فؤاد يحيى حفل "يوم الشهيد" بمسرح المنارة
حسن أمين
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يستعد المطرب محمد فؤاد لإحياء احتفالية "يوم الشهيد"، مساء اليوم الأحد، بمسرح المنارة في التجمع الخامس، ويشاركه الحفل كلًا من المطربة مروة ناجي، والمطرب أحمد جمال.

وسيقدم فؤاد ومروة أغنيتي "سامحيني ياما"، و"حدوتة"، من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبدالجابر، فيما سيقدم أحمد جمال أغنية "أخو الشهيد"، التي كتب كلماتها ولحنها أحمد حسن راؤول، وقام بتوزيعها الهامي دهيمة.

في الوقت نفسه، تحتفل قطاعات الثقافة في مختلف المحافظات، من خلال مراكز وقصور وبيوت الثقافة بـ"يوم الشهيد"، بندوات فنية وثقافية تستهدف التوعية بمكانة الشهداء ودورهم العظيم في حماية الوطن والدفاع عن أبنائه في مواجهة مؤامرات الأعداء في الداخل والخارج، وتعميق الانتماء فى نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، وضرورة ترسيخ روح التضحية لأجل حماية الوطن، وتقدير وإعزاز الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن.

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