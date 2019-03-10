الاتحاد الأوروبى يفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الليلة، أن الاتحاد الأوروبي سوف يطبق نظامًا جديدًا لدخول منطقة شنجن يستلزم ضرورة حصول المواطنين الأمريكيين الراغبين فى السفر إلى أوروبا على تصريح مسبق، وذلك اعتبارًا من عام 2021.



وأضافت الشبكة، أن المواطنين الأمريكيين بمقدورهم في الوقت الراهن السفر إلى أووربا، لمدة 90 يومًا، دون الحصول على تصريح، أو تأشيرة مسبقة.



وأشارت الشبكة، إلى أن الإجراءات الأوروبية الجديدة تستلزم ضرورة قيام المواطن الأمريكى الذى يرغب فى السفر إلى أوروبا بتقديم طلب مسبق، وسداد رسوم قدرها 7 يورو، أو ما يعادل 8 دولارات تقريبًا، من أجل الحصول على تصريح للسفر إلى دول منطقة شنجن صالح لمدة 3 أعوام.