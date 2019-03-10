مظاهرات صومالية أمام سفارة قطر بلندن رفضًا لتدخلات "الحمدين"

نظمت أحزاب سياسية ومنظمات ومجموعات من الجالية الصومالية في بريطانيا، أمس السبت، مظاهرة أمام السفارة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، للتنديد بالتدخلات القطرية في الشأن الصومالي، ودعمها الفساد والإرهاب.



ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الرئيس محمد عبد الله فرماجو، ورئيس وزرائه حسن علي خيري، اللذين يواصلان انتهاكهما الدستور الفيدرالي، والدفع بمخططات تنظيم الحمدين، من خلال عميل الدوحة في الصومال فهد ياسين الذي يعمل مديرًا للقصر الرئاسي، ونائبًا لرئيس جهاز المخابرات، مرددين شعارات تطالب الدوحة بإيقاف تدخلها في الصومال، وحكومة فارماجو بالرحيل.



وشملت انتهاكات حكومة "فرماجو" للدستور تغيير حكام الأقاليم غير الموالين لقطر، وفي مقدمتهم حاكم إقليم ولاية جلدمج بوسط الصومال أحمد دعالي حاف، وحاكم ولاية بونتلاند أحمد مدوبي.



وأصدرت منظمة "مجموعة الضغط الصومالية" بيانًا دعت فيه الصوماليين للتظاهر أمام سفارة قطر، رفضًا لممارسات تنظيم الحمدين في بلادهم، ودعمها حكومة فارماجو الفاسدة.



ودعم حزب المسار الصحيح الصومالي المعارض المظاهرات، وحشد أعضاءه للوقوف ضد ممارسات تنظيم الحمدين، ودعمها حكومة "فارماجو" الفاسدة بالأموال.



وقال الحزب في بيان أصدره، أمس السبت "نؤمن بشدة أن قطر تلعب دورًا خطيرًا في تخريب نظامنا بدعمها الإرهاب والفساد الذي سيقود لانهيار البلاد".