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الأحد 10/مارس/2019 - 06:25 ص

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلى اليوم فى الدورى الإنجليزى

تشكيل ليفربول المتوقع
وكالات
dostor.org/2546760

يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه بيرنلي في الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفًا برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

تشكيل وغيابات ليفربول
يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول ميلنر.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد
فبيانو- فينالدوم- شاكيري (كيتا)
ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح

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