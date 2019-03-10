القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلى فى الدورى الإنجليزى

يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه بيرنلي في الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفًا برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.



وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.



زملاء النجم محمد صلاح مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي من أجل التتويج بلقب البريميرليج الذي غاب عن الريدز لأعوام كثيرة.

