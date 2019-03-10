موعد مباراة ليفربول وبيرنلى فى الدورى الإنجليزى

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بيرنلي في الثانية ظهر اليوم الأحد، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي مع إيفرتون في الجولة الماضية.



ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.



ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16 بـ30 نقطة.



ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، خلف المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18، يليه أوباميانج وكين بـ16 لكل منهما.



وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.



وكان صلاح قد سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفًا حتى الآن بالموسم الحالي.