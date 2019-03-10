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الأحد 10/مارس/2019 - 06:19 ص

موعد مباراة الزمالك وجور ماهيا اليوم فى الكونفدرالية

مباراة الزمالك وجور
مباراة الزمالك وجور ماهيا اليوم فى الكونفدرالية
وكالات
dostor.org/2546753

يستضيف الزمالك، جور ماهيا الكيني، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات على حساب اتحاد طنجة المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1، في دور الـ32 الثاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجور ماهيا الكيني.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة، وتعادل مع بترو أتلتيكو ببرج العرب 1-1 في الجولة الثالثة، وحقق فوزا غاليا في الجولة الرابعة على بترو أتلتيكو في أنجولا.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على جور ماهيا للحفاظ عى آماله في التأهل لدور الـ16.

ويحتل الأبيض المركز الثالث بالمجموعة بـ5 نقاط، فيما يتصدر نصر حسين داي الترتيب بـ7 نقاط، يليه جور ماهيا بـ6 نقاط، ويتذيل بترو أتلتيكو الترتيب بـ4 نقاط.

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