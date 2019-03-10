ميلان يحقق فوزًا صعبًا على كييفو فيرونا متذيل ترتيب الدورى الإيطالى

اجتاز فريق ميلان، مساء السبت، مضيفه كييفو فيرونا بهدفين لهدف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 10 نقاط في المركز الأخير، ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 75 نقطة.



وتقدّم ميلان بهدف في الدقيقة 31 عن طريق الأرجنتيني لوكاس بيليا، إلا أن كييفو فيرونا أدرك التعادل في الدقيقة 41 عبر الفنلندي بيرباريم هيتماج لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 57 لتشهد معها الهدف الثاني لميلان عبر البولندي كريستوف بيونتيك.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، لينتزع ميلان الثلاث نقاط.



ونجح بيونتيك، في اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإيطالي، بالتساوي مع الثنائي كريستيانو رونالدو، وفابيو كوالياريلا، برصيد 19 هدفا.



يذكر أن بيونتيك انتقل إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من جنوى.