الهلال السعودى يهدد بالتصعيد حال رفضه احتجاجه ضد مشاركة لاعب الوحدة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي هددت بالتصعيد إلى جهات رياضية قضائية، حال رفض الاحتجاج الذي تقدمت به ضد مشاركة محمد القرني مع فريق الوحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة الرياضية.



وتقدمت إدارة نادي الهلال باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك احتجاجًا على مشاركة اللاعب محمد القرني في لقاء الهلال والوحدة، يوم الجمعة، في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وذكر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS عبر تويتر، أن الهلال تقدم باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب مشاركة اللاعب محمد القرني في مباراة الفريقين بالدوري كلاعب هاو مع نادي الوحدة.



وسجلت إدارة الوحدة بقيادة حاتم الخيمي، القرني كلاعب هاو قادمًا من الشباب وشارك أمام الهلال بشكل أساسي، وهو ما اعترض عليه الأخير.



يذكر أن عبدالله خوقير، نائب رئيس الوحدة، كان تحدث عقب تقدم نادي الهلال باحتجاجه، قائلًا: ”مشاركة محمد القرني قانونية، ونحن متأكدون من موقفنا“.



فيما قال محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عبر حسابه على تويتر: "واثقين بإذن الله في موقفنا ولا نستطيع الخوض حاليًا في تفاصيل الاحتجاج نظرًا لأن القضية منظورة حاليًا، نحن كإدارة مؤتمنون على الهلال، ولن نضيع حق النادي بأي حال من الأحوال بإذن الله.. طالما موقفنا قانوني ونظامي".