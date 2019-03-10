وزير الصحة التونسى يستقيل عقب حادثة وفاة 11 رضيعًا بمركز للتوليد

قدّم وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، مساء أمس السبت رسميا استقالته من منصبه، عقب موجة غضب واسعة احتجاجا على وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة وفق مسؤول حكومي تونسي.



وأكد مسؤول حكومي تونسي، في تصريحات صحفية، أن وزير الصحة قدم مساء السبت استقالته فعليا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على خلفية ما وصفها بواقعة الوفاة الصادمة.



بدوره، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنّ وزير الصحّة عبد الرؤوف الشريف قدّم له استقالته على خلفيّة وفاة 11 رضيعا في مستشفى الرابطة وأنّه قد قبلها.