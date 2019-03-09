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السبت 09/مارس/2019 - 11:59 م

الليلة.. عرض فيلم "كان يا مكان بيروت" بالمعهد الفلمنكى

الليلة.. عرض فيلم
نضال ممدوح
dostor.org/2546742

ينظم المعهد الفلمنكي الهولندي٬ في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد٬ عرض للفيلم اللبناني الروائي الطويل "كان يا مكان بيروت" للمخرجة جوسيلين صعب٬ الفيلم إنتاج لبناني، فرنسي، ألماني، أرجنتيني مشترك٬ | ١٩٩٥ وتبلغ مدة عرضه ١٠٠ دقيقة٬ الحوار بالعربية والفرنسية مع ترجمة للإنجليزية.

احتفاءً بذكرى عيد ميلاد "ياسمين" و"ليلى" العشرين، تقرّر الفتاتان أن تزورا الرجلَ العاشق للأفلام وجامعِها السيّد فاروق، من أجل اكتشاف لبنانٍ لم تعرفانه من قبل. وتغوص البطلتان في صور أفلامٍ لبنانية ودولية صُوّرت على مدى أربعين عامًا في بيروت وجعلت من العاصمة نجمةً كبيرة.

يكرّم العرض حياة ومسيرة عمل المخرجة جوسلين صعب، التي غادرتنا مبكرًا في السابع من يناير 2019. جوسيلين صعب ( ١٩٤٨ - ٢٠١٩) عملت كصحفية ومصورة ومنتجة، ومخرجة، وفنانة، إلى جانب كونها مؤسسة لمهرجان المقاومة الثقافية الدولي للفيلم في لبنان. وقد كانت صورها وشاعريتها متوازيتان مع طاقة والتزام بالتحدث بإسم من لا صوت لهم.

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