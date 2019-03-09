لاعبو ليغانيس يكرّمون أمهاتهم "بالطريقة المثلى"

قرر لاعبو نادي ليغانيس المنافس بالدوري الإسباني، التخلى عن أسمائهم على القمصان خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، السبت، ولصق أسماء أمهاتهم بدلا منها.



وفاجأ اللاعبون جمهور ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، السبت، بالدخول بأسماء "غريبة" على القمصان، تبين لاحقا أنها أسماء أمهاتهم، في لفتة طيبة قدمها اللاعبون بمناسبة يوم المرأة العالمي.



وخلال اللقطة الجماعية للفريق قبل انطلاق المباراة، تجمع اللاعبين ثم أداروا ظهورهم لعدسة المصور، لتظهر قمصانهم من الخلف، وعليها أسماء الأمهات.



وقدم ليجانيس مباراة كبيرة أمام وصيف الدوري أتلتيكو مدريد، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 0-1، بهدف سجله اللاعب ساؤول نيغيز.