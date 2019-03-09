بوكيتينو يوجه رسالة شديدة اللهجة لجماهير توتنهام

وجه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، رسالة شديدة اللهجة لجماهير الفريق اللندني، مفادها أنه يجب على الجميع التوقف عن المطالبة بتحقيق الإنجازات.



وتعرض توتنهام لخسارة مفاجئة أمام ساوثهامبتون، بنتيجة (1-2)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال بوكيتينو، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "يجب أن يدرك الناس مستوانا الحقيقي وعدم المطالبة بتحقيق أشياء أكبر من إمكانياتنا، أعتقد أنه من الجيد لنا التواجد في المراكز الأربعة الأولى فقط".



وأضاف: "افتقدنا الرغبة في تحقيق الفوز على ساوثهامبتون، كنا نحتاج أن نكون جائعين لقتل هذه المباراة عن طريق تسجيل الهدف الثاني".



وأتم: "الأداء اختلف كثيرا في شوط المباراة الثاني، أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تحقيق الفوز في هذه المباراة".



بتلك النتيجة، توقف رصيد "السبيرز" عند 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.