ميسى يتخطى رقم إنييستا فى الليجا

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي هو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني برصيد 443 مباراة.



ووصل ميسي إلى مباراته رقم 443 متخطيًا زميله السابق أندريس إنييستا بفارق مباراة واحدة، وذلك بعد مشاركته ضد رايو فاييكانو في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.



ويتصدر تشافي هرنانديز قائمة أكثر لاعب البارسا مشاركة في الليجا برصيد 505 مباريات.



وسيحتاج ليونيل ميسي إلى اللعب لموسمين مقبلين مع البارسا كي ينجح في تجاوز رقم تشافي.



ويقود ميسي البارسا ببراعة في الموسم الحالي بتسجيل 34 هدفًا وصناعة 18 آخرين في البطولات كافة.