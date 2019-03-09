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السبت 09/مارس/2019 - 11:55 م

معارضو فنزويلا يطالبون مادورو بالتنحى

معارضو فنزويلا يطالبون
وكالات
dostor.org/2546736

واصلت المعارضة في فنزويلا، اليوم السبت، مظاهراتها المطالبة بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء التي تعد الأسوأ من نوعها منذ عشرات السنين.

وقاد مسيرات اليوم، زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي عاد إلى البلاد الأسبوع الماضي بعد جولة شملت 3 دول في أمريكا اللاتينية هي كولومبيا والبرازيل وباراجواي.

وحاول عشرات المتظاهرين السير وسط شارع رئيسي بالعاصمة كراكاس لكن شرطة مكافحة الشغب قصرت تحركهم على الأرصفة الجانبية، مما أدى لحدوث مناوشات مع الضباط.

ودعا الحزب الاشتراكي إلى خروج في مسيرة مضادة اليوم السبت؛ للاحتجاج على ما يصفه بأنه أسلوب استعماري من الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات صارمة على قطاع النفط في محاولة لقطع مصادر التمويل عن حكومة مادورو.

وانزلقت فنزويلا إلى أتون أزمة سياسية حادة منذ أن فعّل جوايدو بندا في الدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا في يناير، رافضا نتيجة الانتخابات التي جرت عام 2018 وفاز فيها مادورو.

وكتب جوايدو، الذي اعترفت به أغلب الدول الغربية رئيسا شرعيا مؤقتا للبلاد، في تغريدة على تويتر اليوم السبت: "يعتزمون إرهاقنا لكن لم تعد لديهم وسيلة لاحتواء الناس الذين قرروا وضع حد لاغتصاب السلطة".

ويقول مادورو إن جوايدو دمية في يد واشنطن، ورفض إعلانه لنفسه رئيسا، ووصف الخطوة بأنها محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على ثروة فنزويلا النفطية.

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