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الأحد 10/مارس/2019 - 12:11 ص

ماكرون يدعو السيسى لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات
dostor.org/2546733

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها فرنسا العام الحالي.

وكان الرئيس السيسي تلقى مساء السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، وجه خلاله ماكرون الدعوة للسيسي، كما قدم التهنئة بشأن نجاح القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ، وأشاد بالمردود الإيجابي الذي حققته، وبما تناولته من نقاشات موضوعية معمقة تتعلق بشواغل هامة للمنطقتين.

وأكد ماكرون حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية مع مصر، في ظل دورها المهم والمحوري في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.

وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي، والتأكيد على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا مدعومة من الأمم المتحدة، يكون قوامها الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، بما يُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية الليبية فيها، وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى تهيئة المناخ اللازم لإجراء الانتخابات بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وأوضح راضي، أن الاتصال تناول أيضًا تبادل وجهات النظر بشأن آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على الصعيد الأفريقي، خاصة في المجالات التنموية في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

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