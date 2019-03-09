مقتل 11 شخصا بينهم مراقب بالانتخابات المحلية فى نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية ووسائل إعلام محلية، مساء السبت، مقتل 11 شخصًا بينهم مراقب لعمليات الاقتراع في الانتخابات المحلية بولاية إينوغو جنوبي شرق البلاد، جراء إصابته برصاصة طائشة.



وانطلقت انتخابات حكام بعض الولايات في نيجيريا، السبت، لانتخاب 29 حاكمًا من حكام الولايات الـ36، ومنطقة العاصمة الاتحادية، في أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا.



وأعلن ضابط في الشرطة النيجيرية لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم كشف هويته، أن "أحد القتلى كان مراقبًا محليًا لانتخابات حكام الولايات ومجالسها".



وقال الضابط النيجيري إن المراقب "أصيب برصاصة طائشة أطلقها شرطي لتفريق مجموعة من المحتجين".



ومن جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية محلية بمقتل 10 أشخاص على الأقل في نيجيريا خلال اليوم الانتخابي.



وتابع الضابط أن مجموعة من المحتجين كانت تطالب بإرجاء انتخابات حكام الولايات، السبت، لإتاحة مزيد من الوقت لحملة أيوغو إيزي، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين".