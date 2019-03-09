عروض فنية لـ "التنمية الثقافية" بمسرح جامعة بنى سويف.. غدًا

ينظم صندوق التنمية الثقافية عدد من العروض الفنية بمسرح جامعة بني سويف؛ غدًا الأحد 10 مارس بعرض للفرقة القومية للموسيقي الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ويقام يوم الاثنين 11 مارس حفل فني للفنان الكبير هاني شنودة وفرقته.



ويأتى ذلك استكمالا للبرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بمحافظة بني سويف؛ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجامعة بني سويف، والذي تضمن تدريب 50 فتاة من قري بني سويف على الحرف التراثية.



ويحضر العروض الفتيات اللائي حضرن برنامج التدريب علي الحرف وأسرهن من أكثر من عشر قرى بالمحافظة؛ بالإضافة إلى طلبة الجامعة.