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السبت 09/مارس/2019 - 11:00 م

فى يوم الشهيد.. أبطال ينضمون لقائمة الشرف "فيديو"

الشهيد مينا عزت زكى
الشهيد مينا عزت زكى
dostor.org/2546722

مصطفى دياب – محمد حفيظ – مصطفى سلامة – محمود عبدالعال- باسمين شعيب – حسام فوزي جبر- مصطفى فتحي

حفر شهداء مصر أسمائهم من نور في تاريخ البطولات، لما قدموه من تضحيات شهد عليها الجميع، لم يدخروا حياتهم على مصرنا الحبيبة، ليظلوا في قائمة الشرف والفخر وتخليد ذكراهم، فمنذ التحاقهم بالعسكرية سواء القوات المسلحة أو الشرطة تركوا أسرهم وحلفوا يمنيًا أن أرواحهم مجرد وسيلة للدفاع عن أرض مصر وتقديم دمائهم فداء لمصر.

وتستعرض "الدستور" في تقريرها بعض شهداء الوطن الذين انضموا لقائمة الشرف كي يتحفل بهم الشعب المصري بأكمله في يوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب الجيش المصرى.

- مينا زكى.. وقف أمام هجوم الإخوان على قسم شرطة بني سويف

انتقلت "الدستور" إلى منزل الشهيد مينا عزت زكى، والذي استشهد يوم 14 أغسطس من عام 2013 الماضى، أمام قسم شرطة مدينة بني سويف، لتجد صورته في كل أركان المنزل؛ وذلك لتعويض والديه عن لحظات الفراق ودولاب يحمل شهادات الشهيد منذ التحاقه بكلية الشرطة والهدايا التي حصلت عليه أسرته بعد استشهاده.
وبعيون باكية حزنًا على استشهاد نجلها الوحيد في عمر الشباب بدأت هنرييت كامل، والدة الشهيد النقيب مينا عزت ذكى حديثها لـ "الدستور"، مؤكدة أن "مينا" استشهد وعمره 22 عامًا، وكان ابنًا بارًا بوالديه وتزوج يوم 14 يوليو 2013 واستشهد يوم 14 أغسطس 2013 بعد زواجه بشهر؛ ليضحى بنفسه من أجل بلاده.
فيما أكد عزت ذكى، والد الشهيد، أن "مينا" كان بطلًا بمعنى الكلمة وشهمًا، لافتًا إلى أن يوم فض اعتصام رابعة كان أول يوم عمله بقسم شرطة بني سويف، وكان فيه هجوم على القسم رفض ترك مكانه وضحى بحياته".

- والد أحمد شوشة: أوراح شهدائنا فداءً لمصر

فيما قال حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، شهيد الواحات فى عام 2017، إن جميع أرواح أبنائنا ملك مصر فى حربها ضد الإرهاب الغشيم الذي يحاول أن يتغول مصر الفترة الماضية والذي تسبب فى استشهاد عدد من الضباط من الجيش والشرطة.
وأضاف "شوشة"، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه لابد من الجميع التكاتف من رجال الشرطة والجيش من أجل التخلص من العناصر الإرهابية، متمنيًا لأفراد وزارة الداخلية السلامة والتوفيق أثناء عملهم فى تأمين المنشآت الحيوية والعامة.

- أبو خبر: شهداء مصر ليسوا أرقام.. خلف كل اسم بطولة

محمود أبو خبر من أسرة اللواء شهيد نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، الذي استشهد فى أحداث كرداسة، يقول إنهم مستعدون للتضحية بكل ما هو غالي من أجل مصر ورفعتها، مشيرًا إلى "استرددنا حق الشهيد من خلال القضاء العادل الذي اقتص لنا".
وأضاف أبو خبر، أن شهداء مصر ليسوا مجرد أرقاما ولا يمكن أن ننظر على أنهم اسم أو رقم، فكل اسم خلفه بطولة وقصة طويلة، وأسرة ضحت بأغلى أبنائها فى سبيل الوطن، وقائمة تمتد من اللواء الذي ضحى لينقذ وطنه وجنوده وحتى الجندي الذي وقف يدافع عن زملائه وبلاده، وجميعهم دم واحد وروح واحدة تحمينا اليوم وتضمن لبلادنا الحياة رغم كل ما قابلته.

- عبدالله عبدالرحمن دائما ما كان يردد: "نفسى أموت شهيد"

المجند "عبد الله عبدالرحمن" ابن مطروح، استشهد في التفجير الإرهابي بكمين المطافي بمدينة العريش، وكان الشهيد حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الشهيد الرويني الابتدائية المشتركة ورفض استكمال دراسته ليعول أشقائه ومساعدة والده وخاصة أنه لديه 4 أشقاء بنات.
ورفض شهيد الواجب الوطني الواسطة عندما عرض عليه والده واسطة لنقله من مدينة العريش قائلا له "أنا راجل ومش هسيب زمايلي ونفسي أموت شهيد".
قال والد الشهيد عبدالله عبدالرحمن "ابني سلم خدمته وكان نايم هو وزميله وعند سماع صوت تبادل إطلاق النيران تدخل فورا وقتل 7 تكفيريين هو وزميله واستشهد"، مضيفًا أنه كان يردد دائما "أنا راجل ونفسي أموت شهيد".

- نجلة الشهيد عصام عبدالكريم: مستعدون للتضحية من أجل تراب الوطن

الشهيد عصام عبد الكريم زينه، من أبناء محافظة الغربية، والذي استشهد في أحداث تفجير مديرية أمن جنوب سيناء في السابع من أكتوبر عام ٢٠١٣ حيث كان يعمل مديرًا لمكتب حكمدار المديرية.
وقالت والدة الشهيد، إنه كان السند والعون للأسرة بأكملها وحنيته فوق الوصف، رحل أبوه خلفه بأقل من سنة لم يتحمل الصدمة وعزائنا أنه في الجنة، وأنه ترك لنا ثلاث زهرات هم عبده خريج كلية الحقوق ويارا خريجة التربية الرياضية، وحسن والذي تم قبوله في كلية الشرطة منذ عامان تقديرًا لدور والده الشهيد.
وأضافت: "انتظر بفارغ الصبر فتح باب القبول لخريجات التربية الرياضية في كلية الشرطة لاستكمال ما بدأه أبي ويكمله أخي الطالب بكلية الشرطة لنثبت أننا جميعًا مستعدين للتضحية من أجل تراب هذا الوطن".

- زوجة الركايبي: لم نستوعب فراقه ونفتخر بشهادته

مشيرة عبد الهادي، زوجة البطل الشهيد الرائد عماد الركايبي، المسؤول عن أمن الكنيسة المرقسية في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية تقول: "من يوم استشهاد زوجي ونحن نحاول استيعاب فراقه، لكن ما يصبرنا على استشهاده أنه سيأخذنا معه للجنة بإذن الله".
وأضافت زوجة الشهيد، أنه دافع عن الكنيسة بحياته، فداءا للوطن دون تمييز بين مسلم أو مسيحي، مشيرة إلى أن هذا هو حال جميع الشهداء في مصر.
وتابعت أن أسرة الشهيد تفتخر به وبشهداء مصر الأبرار، منوهة بأن مصر للمصريين جميعا، وسيحفظها الله إلى يوم الدين، قائلة: "تحيا مصر بشعبها وبرجال الشرطة والقوات المسلحة".
ووجهت مشيرة رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "حق الشهداء أمانة في رقبتك وعارفين إنك هترجعه".
كان الشهيد عماد الركايبي، من قوة الأمن المعينة لتأمين الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، وتخرج عام 2001 من كلية الشرطة، والذي استشهد مع اثنين من زملائه بالشرطة، أثناء أداء عملهم.

يشار إلى أن الشعب المصري يحتفل في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض.
ولد عبدالمنعم رياض، فى 22 أكتوبر 1919، فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لوالد ينتمى للعسكرية المصرية، والتحق بالكلية الحربية عام 1936.
وقبل استشهاده بأسبوعين طلب من سكرتيره استمارة المعاش الخاص به من شؤون الضباط والتى بمقتضاها يصرف الورثة معاشه ومصاريف أخرى، حيث تذكر أنه لم يملأ هذه الاستمارة فى ملفه العسكرى، لدرجة أدهشت سكرتيره فقال له: «بعد 31 سنة خدمة فى القوات المسلحة، هل يعقل أن سيادة الفريق نسى أن يملا استمارة معاشه»، ليذهب بالفعل ويملأ الاستمارة له يوم 6 مارس ويحدد شقيقته دكتورة زكية وريثة لكل مستحقاته.
وتذكر المراجع العسكرية أن الفريق أول عبدالمنعم رياض كان قريبا للغاية من جنوده، حيث كان فى زيارة للجبهة فى إحدى ليالى الشتاء القارسة، وشاهد جنديا يقف فى حراسته دون جاكته الخاص، فسأله عنه، فأخبره الجندى بأنه أعطاه لأحد زملاءه فى مأمورية خارج الجبهة، فما كان من الشهيد الراحل إلا أن يخلع جاكته الخاص، ويعطيه للجندى، مع مزحة طريفة بأن يرجعه له فى اليوم التالى.
وفى صباح يوم 9 مارس 1969 اختار الفريق أول عبدالمنعم رياض موقع نمرة 6 بالاسماعيلية، والذى لايبعد سوى 250 مترا عن موقع العدو بالضفة الشرقية، وتوجه إليه بنفسه، وفى حركة خسيسة من العدو أطلق النار على موقع الفريق، ليسقط الجنرال الذهبى شهيدا وسط جنوده.

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