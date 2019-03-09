"فضيحة".. إعلاميو قناة الجزيرة يشاركون في تعذيب الشباب الليبي بمدينة سرت

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور فيديو يرصد مقطع فيديو لتعذيب شباب ليبي في مدينة سرت الليبية على يد ضباط قطريين.

ومن جهته علق الباحث السياسي الليبي سراج الدين التاورغي، على الفيديو، قائلا: "إن عمليات التعذيب تمت في سبتمبر عام 2011 بمدينة سرت بإشراف من ضباط المخابرات القطرية، وبحضور إعلاميين من قناة الجزيرة، الذين قاموا بدورهم بسب الشباب الليبي".

ويظهر الفيديو الشباب الليبي وهم مقيدون على الأرض، وتم وضع قطع من قماش العلم الأخضر التابع لنظام القذافي السابق في أفواههم.