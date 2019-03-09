إصابة 3 من رجال الشرطة الأوكرانية خلال اشتباكات مع متظاهرين

أصيب 3 من رجال الشرطة الأوكرانية اليوم السبت، خلال اشتباكات مع متظاهرين من العناصر اليمنية المتطرفة فى كييف يطالبون باعتقال المتورطين فى فضيحة فساد مزعومة داخل الجيش الاوكراني.



وذكرت شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الشرطة الأوكرانية أوضح أن المتظاهرين حاولوا اختراق حواجز الشرطة أمام القصر الرئاسي في كييف وأطلقوا القذائف النارية، الأمر الذي دفع الشرطة للتعامل معهم وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.



وتابع المتحدث "أن أحد المصابين برتبة ضابط أصيب بحروق في العينين خلال الاشتباكات مع المتظاهرين من ذوي الاتجاهات اليمينية".



كانت تقارير إعلامية أوكرانية كشفت فى الاسبوع الماضى النقاب عن وجود وقائع اختلاس داخل قطاع التصنيع العسكرى شملت مصنعا يخضع لرقابة الرئيس الأوكرانى بيترو بورشينكو.