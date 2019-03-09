3 جوائز للأردن فى أوسكار الإعلام السياحى العربى 2019

حصل الأردن على 3 جوائز في أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام 2019، والذي أعلنت نتائجه اليوم السبت، على هامش معرض برلين للسياحة في ألمانيا.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجوائز التي حصلت عليها المملكة تمثلت في جائزة أفضل مقال صحفي سياحي عن مقال السياحة الدينية، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي عن برنامج العقبة وجهة السياحة العالمية، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.



وقالت رئيس شبكة صوت العرب ورئيس لجنة التحكيم الدكتورة لمياء محمود، إن جوائز الإعلام السياحي العربي أصبحت مثالًا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي.



وأوضحت أن أكثر من 3 ملايين شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحهم من بين حوالي 178 شخصية تنافسوا فيما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الإعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط.