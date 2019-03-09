"المستقلين" بمجلس العموم: حان الوقت لبزوغ حزب يغير وجه السياسات البريطانية

كشف المتحدث باسم جماعة المستقلين الجديدة في مجلس العموم البريطاني، تشوكا أومونا، عن رؤيته لمستقبل المملكة المتحدة، قائلا:" إن الوقت قد حان لبزوغ حزب تقدميّ يغير وجه السياسات البريطانية".



ونشر أومونا كُتيّبًا حول ستة عناصر رئيسية يَعتقد أن السياسيين التقدميين جديرون "بالالتفاف حولها"، على نحو يمثل أول خطوة للجماعة الجديدة صوب بيانها الأول الرسمي، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.



وضمّن أومونا في منشوره مقترحاتٍ جريئة بينها تصوّر لـ"خدمة وطنية" إجبارية على المتسربين من المدارس، وتمويل الدولة للأحزاب السياسية، وأفكار أخرى، لكن أومونا أصرّ على أن تلك الأفكار "لا ينبغي اعتبارها بمثابة بيان رسمي أو سياسات رسمية لجماعة المستقلين الجديدة".



يأتي ذلك بعد مرور أسبوعين على مغادرة 11 عضوا في البرلمان البريطاني لحزبَي العمال والمحافظين مشكلين الجماعة الجديدة.



وكان أومونا صرّح مؤخرا بأن جماعة المستقلين حدّدت الخريف المقبل موعدا لإعلان نفسها حزبا سياسيا متكاملا.



ويصرّ أومونا، الذي يعتبر الأبرز بين أعضاء الجماعة، على أن جماعتهم لم تتخذ قائدًا بعد، لكن دوره كمتحدث رسمي، يشي بأنه سيتولى دورًا قياديا.



وكان المتحدث باسم جماعة المستقلين الجديدة بمجلس العموم قد قال في وقت سابق: "لسنا حزبًا سياسيا (بعد)، ومن ثم لا نملك قائدًا، لكنّا كنواب في مجلس العموم لدينا الحق في أن نُسمَع وعلينا مسؤولية أن نقدّم قيادة".