القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
عالم
السبت 09/مارس/2019 - 10:43 م

"المستقلين" بمجلس العموم: حان الوقت لبزوغ حزب يغير وجه السياسات البريطانية

تشوكا أومونا
تشوكا أومونا
dostor.org/2546705

كشف المتحدث باسم جماعة المستقلين الجديدة في مجلس العموم البريطاني، تشوكا أومونا، عن رؤيته لمستقبل المملكة المتحدة، قائلا:" إن الوقت قد حان لبزوغ حزب تقدميّ يغير وجه السياسات البريطانية".

ونشر أومونا كُتيّبًا حول ستة عناصر رئيسية يَعتقد أن السياسيين التقدميين جديرون "بالالتفاف حولها"، على نحو يمثل أول خطوة للجماعة الجديدة صوب بيانها الأول الرسمي، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

وضمّن أومونا في منشوره مقترحاتٍ جريئة بينها تصوّر لـ"خدمة وطنية" إجبارية على المتسربين من المدارس، وتمويل الدولة للأحزاب السياسية، وأفكار أخرى، لكن أومونا أصرّ على أن تلك الأفكار "لا ينبغي اعتبارها بمثابة بيان رسمي أو سياسات رسمية لجماعة المستقلين الجديدة".

يأتي ذلك بعد مرور أسبوعين على مغادرة 11 عضوا في البرلمان البريطاني لحزبَي العمال والمحافظين مشكلين الجماعة الجديدة.

وكان أومونا صرّح مؤخرا بأن جماعة المستقلين حدّدت الخريف المقبل موعدا لإعلان نفسها حزبا سياسيا متكاملا.

ويصرّ أومونا، الذي يعتبر الأبرز بين أعضاء الجماعة، على أن جماعتهم لم تتخذ قائدًا بعد، لكن دوره كمتحدث رسمي، يشي بأنه سيتولى دورًا قياديا.

وكان المتحدث باسم جماعة المستقلين الجديدة بمجلس العموم قد قال في وقت سابق: "لسنا حزبًا سياسيا (بعد)، ومن ثم لا نملك قائدًا، لكنّا كنواب في مجلس العموم لدينا الحق في أن نُسمَع وعلينا مسؤولية أن نقدّم قيادة".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ يومين

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ 3 أيام

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ 3 أيام

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 5 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ اسبوع

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

أمينة: عمار الشريعى قال لى «الحنطور ستصبح تراثًا»

غلق وسط لندن للاشتباه في سيارة

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

السيسى يجتمع بمدبولي وعدد من الوزراء لبحث حماية المستهلك

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

طبيب الأهلي: محمد الشناوي يعاني من التواء في كاحل القدم

youtube HD | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

ألبومات الصور

جمارك أرقين تحبط 7 محاولات تهريب لكمية من الأدوية وسبائك ذهب (صور)

بالصور.. محافظ الدقهلية يستمع لمقتراحات رجال الأعمال لتطوير المنصورة

"التصوف من المنظور العربى الإسلامى" محاضرة بمكتبة مصر العامة فى المنصورة

انطلاق ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة بمدارس الإسكندرية

رياضة

ميسى يتخطى رقم إنييستا فى الليجا

ميسي يقود برشلونة للفوز على رايو في دوري إسبانيا

الأهلي يستعيد صدارة دوري السوبر للسلة بالفوز على الجزيرة

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

طبيب الأهلي: محمد الشناوي يعاني من التواء في كاحل القدم

youtube HD | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

ads
كشكول

الهولوجرام لتجسيد المعالم السياحية.. أبرز توصيات مؤتمر نوعية طنطا

جامعة طنطا تطلق خدمة التسجيل في الدراسات العليا إلكترونيًا

"تمصير المعايير الدولية لعلاج الامراض المعدية المتوطنة في مصر" أهم توصيات مؤتمر "طب طنطا"

تخرج دفعة طب طنطا 55 برعاية "مافيا"

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لجروبات السوشيال ميديا

الأمصار

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترح لاغتيال قادة حماس

الهند تعلن عودة مفوضها السامي لدى باكستان

مليشيا الحوثي تعدم قياديا بحزب المؤتمر ونجله في حجة

عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمنبج السورية

الأردن يطالب سوريا بالإفراج عن الصحفي عمير الغرايبة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

الذكاء الصناعي يدخل مجالات جديدة في روسيا

مسنة يابانية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة

يابانية معمرة بعمر 116 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎