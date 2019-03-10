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الأبراج اليوم
الأحد 10/مارس/2019 - 06:23 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 10 مارس 2019

حظك اليوم.. جميع
dostor.org/2546702

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 10 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤونًا مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد.
عاطفيًا: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصًا بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.
صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة.

الثور
مهنيًا: تختفي المشاحنات مع وصول القمر الى برجك وتكثر اللقاءات الوديّة ويزداد التعاطي المباشر والمثمر، فتصل الى تسويات مُرضية ومصالحات صادقة.
عاطفيًا: لا تتردد كثيرًا وبادر بإقامة علاقة جدية، فالحياة لا تقف على أشخاص، لذا حاول أن تسمح لمن هم أصلح فقط بالوجود في حياتك.
صحيًا: تعاني من بعض الاضطرابات الصحية بسبب تقلبات الجو ونقص مناعتك، فاحرص على تناول الأطعمة التي تقوي من مناعتك أكثر.

الجوزاء
مهنيًا: لا تعلق آمالًا على نتائج أي جهد أوعمل، بل قد لا يقدر أحد جهدك، أنت لست على الساحة وحدك، لا تنس هذا، وبالتأكيد لا تستفز أحدًا كي لا تعاقب.
عاطفيًا: تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه جيدًا، غير أن المراقبين من الخارج واثقون أن للسبب علاقة بك كونك مشتت الذهن وتفتقد التركيز الكافي.
صحيًا: تتغلب على جميع المشاكل الصحية، وتزداد نشاطًا وتمارس رياضتك المفضلة، وتأخذ الأمور بخفة ومرح حتى تبقى دائمًا متفائلًا.

السرطان
مهنيًا: قد يكون توقيع العقود هوالعنوان الأبرز، فكل ما تتفق عليه اليوم يبدو ناجحًا ومثمرًا، ويكون الحدس دليلك الثمين الذي يمكن أن تتكل عليه وتلجأ إليه عند الحيرة.
عاطفيًا: إسأل قلبك يعطك الجواب، إنه الوقت الأفضل لكي توظف كل طاقاتك باتجاه تنفيذ الأهداف العاطفية، يبدو هذا اليوم مشوقًا جدًا.
صحيًا: امنح نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك، والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.

الأسد
مهنيًا: إنه يوم قليل المنفعة والجدوى، ولا تنتظر أن تسمع خلاله جوابًا حاسمًا، خصصه للقيام بأبحاث ودراسات والاعتناء بنفسك وأمورك الشخصية.
عاطفيًا: تتذكر أن للعائلة حقًا عليك ومكانة مهمة في حياتك فتبادر إلى الاتصال بهم وإظهار الأسف بعد اعترافك أخيرًا بأخطائك تجاههم.
صحيًا: لا تتناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة وأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وحافظ على نسبة الماء لديك بشرب الماء فقط.

العذراء
مهنيًا: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئًا، وتلاقي الدعم من قِبَل شريك مهني، وتتلقى أخبارًا جيدة أو تعرف حظًا سعيدًا في مجالك.
عاطفيًا: إحذر الخلافات العاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد، الأحداث لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرار الشريك.
صحيًا: اعمل بروية وهدوء، وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح.

الميزان
مهنيًا: يزول التوتر ويبدو التناغم سيد الموقف، لذلك وظف كل طاقاتك لتعزيز أوضاعك المهنية، فقد لا تحصل على فرصة أخرى كهذه
عاطفيًا: العلاقة مع الشريك مرضية للطرفين، على الرغم من ميلك إلى وضع الكرة في ملعبه، لدفعه إلى اتخاذ بعض المبادرات بالنيابة عنك.
صحيًا: أنت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الراحة للتخلص من الضغوط التي تكاثرة عليك في الآونة الأخيرة.

العقرب
مهنيًا: يكون الجو ضاغطًا بسبب كثرة الواجبات والأعباء، فتشعر بالقلق، خفف عنك المسؤوليات واحذر سوء التفاهم وتوتير مزاجك بسبب حادث أو خلاف.
عاطفيًا: رتب الأمور وسوّها بالتي هي احسن، رفّه عن نفسك ولا تبق وحيدًا، اطلب الاستشارة والنصيحة من الشريك.
صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، ولا داعي للقلق والخوف، لكن لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية عديدة.

القوس
مهنيًا: لا تخف من التغيير والمجازفة، برهن عن ثقة بالنفس ولا تتردد، يحمل إليك هذا اليوم ارتياحًا ويجعلك تنظر إلى الحياة بتفاؤل.
عاطفيًا: تبدأ صفحة جديدة أوعلاقة عاطفية جديدة، إنه يوم رائع تتلقى خلاله جوابًا سارًا يريحك ويعيد الأمل إليك.
صحيًا: بسبب بعض المشاكل التي قد تطرأ عليك، أنت معرض لتوتر في الأعصاب يجعلك تشعر ببعض التعب الفكري والجسدي.

الجدي
مهنيًا: الأمور التي كنت تريد تحقيقها خلال الأيام الماضية تتحقق فجأة هذا اليوم، إنه يوم الإنفراجات وغياب الهموم.
عاطفيًا: بعد أشهر من الانتظار والترقب، عليك أن تحسم موقفك المتردّد في الشأن العاطفي، لأن ذلك يكون في مصلحتك.
صحيًا: كن صبورًا جدًا في التعامل مع الآخرين، فعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

الدلو
مهنيًا: تصرّفك الذي كان ينال تقديرًا واضحًا منذ مطلع السنة يبدو في نظر المسؤولين اليوم طائشًا وغير مسؤول، كن حذرًا ولا تثق بأي شخص.
عاطفيًا: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فعلاقتك به تمر بفترات اضطراب وصعود ونزول.
صحيًا: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.

الحوت
مهنيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.
عاطفيًا: تلمس دعمًا واضحًا من قبل الشريك، وترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عمن تحب لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.
صحيًا: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع بمكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الأعمال والواجبات اليومية.

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