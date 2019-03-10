حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 10 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 10 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤونًا مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد.

عاطفيًا: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصًا بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.

صحيًا: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة.



الثور

مهنيًا: تختفي المشاحنات مع وصول القمر الى برجك وتكثر اللقاءات الوديّة ويزداد التعاطي المباشر والمثمر، فتصل الى تسويات مُرضية ومصالحات صادقة.

عاطفيًا: لا تتردد كثيرًا وبادر بإقامة علاقة جدية، فالحياة لا تقف على أشخاص، لذا حاول أن تسمح لمن هم أصلح فقط بالوجود في حياتك.

صحيًا: تعاني من بعض الاضطرابات الصحية بسبب تقلبات الجو ونقص مناعتك، فاحرص على تناول الأطعمة التي تقوي من مناعتك أكثر.



الجوزاء

مهنيًا: لا تعلق آمالًا على نتائج أي جهد أوعمل، بل قد لا يقدر أحد جهدك، أنت لست على الساحة وحدك، لا تنس هذا، وبالتأكيد لا تستفز أحدًا كي لا تعاقب.

عاطفيًا: تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه جيدًا، غير أن المراقبين من الخارج واثقون أن للسبب علاقة بك كونك مشتت الذهن وتفتقد التركيز الكافي.

صحيًا: تتغلب على جميع المشاكل الصحية، وتزداد نشاطًا وتمارس رياضتك المفضلة، وتأخذ الأمور بخفة ومرح حتى تبقى دائمًا متفائلًا.



السرطان

مهنيًا: قد يكون توقيع العقود هوالعنوان الأبرز، فكل ما تتفق عليه اليوم يبدو ناجحًا ومثمرًا، ويكون الحدس دليلك الثمين الذي يمكن أن تتكل عليه وتلجأ إليه عند الحيرة.

عاطفيًا: إسأل قلبك يعطك الجواب، إنه الوقت الأفضل لكي توظف كل طاقاتك باتجاه تنفيذ الأهداف العاطفية، يبدو هذا اليوم مشوقًا جدًا.

صحيًا: امنح نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك، والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.



الأسد

مهنيًا: إنه يوم قليل المنفعة والجدوى، ولا تنتظر أن تسمع خلاله جوابًا حاسمًا، خصصه للقيام بأبحاث ودراسات والاعتناء بنفسك وأمورك الشخصية.

عاطفيًا: تتذكر أن للعائلة حقًا عليك ومكانة مهمة في حياتك فتبادر إلى الاتصال بهم وإظهار الأسف بعد اعترافك أخيرًا بأخطائك تجاههم.

صحيًا: لا تتناول المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة وأنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية، وحافظ على نسبة الماء لديك بشرب الماء فقط.



العذراء

مهنيًا: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئًا، وتلاقي الدعم من قِبَل شريك مهني، وتتلقى أخبارًا جيدة أو تعرف حظًا سعيدًا في مجالك.

عاطفيًا: إحذر الخلافات العاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد، الأحداث لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرار الشريك.

صحيًا: اعمل بروية وهدوء، وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح.



الميزان

مهنيًا: يزول التوتر ويبدو التناغم سيد الموقف، لذلك وظف كل طاقاتك لتعزيز أوضاعك المهنية، فقد لا تحصل على فرصة أخرى كهذه

عاطفيًا: العلاقة مع الشريك مرضية للطرفين، على الرغم من ميلك إلى وضع الكرة في ملعبه، لدفعه إلى اتخاذ بعض المبادرات بالنيابة عنك.

صحيًا: أنت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الراحة للتخلص من الضغوط التي تكاثرة عليك في الآونة الأخيرة.



العقرب

مهنيًا: يكون الجو ضاغطًا بسبب كثرة الواجبات والأعباء، فتشعر بالقلق، خفف عنك المسؤوليات واحذر سوء التفاهم وتوتير مزاجك بسبب حادث أو خلاف.

عاطفيًا: رتب الأمور وسوّها بالتي هي احسن، رفّه عن نفسك ولا تبق وحيدًا، اطلب الاستشارة والنصيحة من الشريك.

صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، ولا داعي للقلق والخوف، لكن لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية عديدة.



القوس

مهنيًا: لا تخف من التغيير والمجازفة، برهن عن ثقة بالنفس ولا تتردد، يحمل إليك هذا اليوم ارتياحًا ويجعلك تنظر إلى الحياة بتفاؤل.

عاطفيًا: تبدأ صفحة جديدة أوعلاقة عاطفية جديدة، إنه يوم رائع تتلقى خلاله جوابًا سارًا يريحك ويعيد الأمل إليك.

صحيًا: بسبب بعض المشاكل التي قد تطرأ عليك، أنت معرض لتوتر في الأعصاب يجعلك تشعر ببعض التعب الفكري والجسدي.



الجدي

مهنيًا: الأمور التي كنت تريد تحقيقها خلال الأيام الماضية تتحقق فجأة هذا اليوم، إنه يوم الإنفراجات وغياب الهموم.

عاطفيًا: بعد أشهر من الانتظار والترقب، عليك أن تحسم موقفك المتردّد في الشأن العاطفي، لأن ذلك يكون في مصلحتك.

صحيًا: كن صبورًا جدًا في التعامل مع الآخرين، فعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.



الدلو

مهنيًا: تصرّفك الذي كان ينال تقديرًا واضحًا منذ مطلع السنة يبدو في نظر المسؤولين اليوم طائشًا وغير مسؤول، كن حذرًا ولا تثق بأي شخص.

عاطفيًا: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقدًا أو محاسبًا، فعلاقتك به تمر بفترات اضطراب وصعود ونزول.

صحيًا: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.



الحوت

مهنيًا: تعمل فورًا على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.

عاطفيًا: تلمس دعمًا واضحًا من قبل الشريك، وترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عمن تحب لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.

صحيًا: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع بمكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الأعمال والواجبات اليومية.