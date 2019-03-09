باحث سياسي: قطر بدأت في دعم الإرهاب بليبيا منذ فبراير 2011

قال الباحث السياسي الليبي سراج الدين التاورغي، إن دويلة قطر هي الداعم الأول والرئيسي لكافة الجماعات الإرهابية في ليبيا مثل جماعة الإخوان وداعش وأنصار الشريعة، مشيرًا إلى أن قطر بدأت في دعم الإرهاب بليبيا في فبرير 2011.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أن شحنات الأسلحة بدأت تأتي من قطر إلى ليبيا في 2011، مشيرا إلى أن أول من تنبه لخطورة هذه الشحنات من الأسلحة هو اللواء عبد الفتاح يونس.

وأوضح أن اللواء عبد الفتاح يونس حذر من أن هذه الأسلحة تصل لأيدي المدنيين، وليس للجيش الليبي، منوها إلى أنه صدرت أوامر قطرية بتصفية اللواء عبد الفتاح يونس في يوليو عام 2011، وتم التمثيل بجثته.