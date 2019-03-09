جمارك أرقين تحبط 7 محاولات تهريب لكمية من الأدوية وسبائك ذهب (صور)

تمكن رجال جمارك اللجنة الأولى بمنفذ أرقين بمحافظة أسوان، برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط 6 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية، و3 سبائك من الذهب والفضة بالمخالفة لأحكام القانون.



وترجع التفاصيل إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 6 ركاب سودانيين.



وبالعرض أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، شكّل لجنة من كلِّ من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش لتفتيش أمتعتهم الشخصية.



وتبين وجود "230 علبة ليدوكايين lidocaine %2، و125 علبة من صنف تربتيزول tryptzole، و50 علبة اكريتين acretin، و110 علب ميبو مرهم mebo، و45 شريط جيلافس مت أقراص galvusmet، و26 حقنة بالسرنجة كليكساني clexane، فضلًا عن 102 شريط ديا ميكرون أم أر diamicron m r، و80 شريط مونوماك 20'40 monomak، و45 شريط نورفاسك norvasc" مخبأة داخل الملابس بأمتعتهم الشخصية.



وفى المحاولة السابعة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم تم ضبط 3 سبائك من الذهب والفضة مخبأة داخل زجاجة عطور وعلبة كريم بالشنطة الخاصة بالراكب السودانى" م. م. س".



وقرر مجدي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الوسطى، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 7 محاضر ضبط جمركى أرقام "8 و9 و10 و11 و12 و13 و14" لسنة 2019، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.