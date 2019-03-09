ميسي يقود برشلونة للفوز على رايو في دوري إسبانيا

صنع ليونيل ميسي هدفا وسجل اخر ليعدل برشلونة تأخره ويتغلب على ضيفه رايو فايكانو المتعثر 3-1 اليوم السبت ويظل مبتعدا بفارق سبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.



انتزع رايو، الذي خسر اخر 12 مباراة له امام برشلونة، تقدما مفاجئا خلال الشوط الاول عندما تجاوز راؤول دي توماس، المعارمن ريال مدريد، اثنين من المدافعين قبل ان يسدد في المرمى.



ودام التقدم غير المتوقع للفريق القادم من مدريد ربع ساعة فقط على استاد نو كامب وانتهى عندما سدد ميسي ركلة حرة نحو جيرار بيكي الذي بدا غير مراقب والذي اودع الكرة برأسه في الشباك.



ونال برشلونة ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بعد تعرض لويس سواريز للعرقلة ليسددها ميسي ويضع متصدر الترتيب في المقدمة وضمن مهاجم اوروجواي النقاط الثلاث بإنهاء سلس من مسافة قريبة في الدقيقة 82.



وبدأ ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة المباراة بدون عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش لكنه دفع رغم ذلك بتشكيلة كاملة من اللاعبين الاساسيين رغم خوضه لإياب دور 16 بدوري ابطال اوروبا امام اولمبيك

ليون يوم الاربعاء المقبل.



وأعاد الفوز فارق السبع نقاط في الصدارة بين برشلونة واتليتيكو مدريد اقرب مطارديه الذي فاز 1-صفر على ارضه امام ليجانيس.



ويحتل رايو المركز 19 في جدول الترتيب مبتعدا بفارق نقطتين عن الهروب من منطقة الهبوط مع ازدياد الضغوط على المدرب ميشيل.

