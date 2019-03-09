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السبت 09/مارس/2019 - 10:20 م

الأهلي يستعيد صدارة دوري السوبر للسلة بالفوز على الجزيرة

الأهلي يستعيد صدارة
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استعاد الأهلي صدارة بطولة "دوري السوبر" لكرة السلة، قبل جولة واحدة من نهاية الدور التمهيدي من البطولة، بعد فوزه على الجزيرة 77-68.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول، مستفيدا من خسارة الاتحاد من سبورتنج 74-73 في مباراة حافلة بالإثارة، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز الثاني.

واستعاد الزمالك المركز الثالث بعد فوزه على مصر للتأمين 78-58، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، مستغلا خسارة طلائع الجيش من سموحة 88-74، ليصبح رصيده 20 نقطة في المركز الرابع.

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