الأهلي يستعيد صدارة دوري السوبر للسلة بالفوز على الجزيرة

استعاد الأهلي صدارة بطولة "دوري السوبر" لكرة السلة، قبل جولة واحدة من نهاية الدور التمهيدي من البطولة، بعد فوزه على الجزيرة 77-68.



ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول، مستفيدا من خسارة الاتحاد من سبورتنج 74-73 في مباراة حافلة بالإثارة، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز الثاني.



واستعاد الزمالك المركز الثالث بعد فوزه على مصر للتأمين 78-58، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، مستغلا خسارة طلائع الجيش من سموحة 88-74، ليصبح رصيده 20 نقطة في المركز الرابع.