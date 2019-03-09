"المصريين الأحرار" يكثف نشاطه لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

عقدت لجنة التنمية المجتمعية لحزب المصريين الأحرار، اجتماعا بمقر الحزب الرئيسي؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة لثلاثة الشهور المقبلة، ووضع تصور لتنفيذ توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتكثيف نشاط التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.



وقال محمد عبد العليم، رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا، في بيانه إن الاجتماع دار حول إعداد تأهيل الشباب لسوق العمل والتوسع فى توفير تدريبات علي الحرف والمهارات اليدوية وتعزيز فكرة إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فى ظل التسهيلات التي توفرها الدولة للشباب.



وأضاف، أن اللجنة ستعد برامج تدريبية مجانية للشباب لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات وتعريفهم بالطرق الرسمية لاقتراض المبالغ والأموال للانطلاق إلي سوق العمل.



وأكد أن الحزب يدعم بكل قوة فكرة تعضيد الشباب ليكونوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات إلى جانب التدريبات المهنية والحرفية بالتعاون مع النقابات والمصانع التي تساعد في الحد من البطالة وتأهيل العديد للأعمال الحرة.