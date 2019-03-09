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السبت 09/مارس/2019 - 10:13 م

الدفاع الروسية: القوات الأمريكية تمنع الحافلات من الوصول إلى مخيم الركبان

الدفاع الروسية: القوات
dostor.org/2546693

اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأمريكية بمنع الحافلات التي أعدتها روسيا وسوريا للوصول إلى مخيم الركبان لإجلاء النازحين السوريين منه.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر عنه، إن الجانبين الروسي والسوري نظما، بهدف منع وقوع كارثة إنسانية في الركبان في منطقة التنف ولإجلاء النازحين منه بشكل آمن وطوعي إلى أماكن إقامتهم، فتح ممر إنساني دائم ونقطة تفتيش متنقلة جليب التي وجهت إليها قافلات حافلات تم تشكيلها لهذا الغرض.

وشدد كوبتشيشين في بيانه، اليوم السبت -أوردته قناة روسيا اليوم- على أن الحكومة السورية ضمنت أمن النازحين الذي يرغبون في الاستفادة من هذه الفرصة وطبقت نظاما مسهلا لإعادة وثائقهم.

وأضاف: "على الرغم من ذلك، إلا أن خروج النازحين من مخيم الركبان لا يزال معقدا، حيث يمنع الجانب الأمريكي الحافلات لإجلاء النازحين ويرفض ضمان أمن تحركات القافلات الإنسانية في داخل المنطقة حول قاعدتها في التنف والتي يبلغ نصف قطرها 55 كيلومترا".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر فى قوات سوريا الديمقراطية (الكردية - العربية، المدعومة من التحالف الدولى بقيادة أمريكا)، في وقت سابق اليوم السبت، بأن العشرات من عناصر التنظيم الإرهابى سلموا أنفسهم فى مدينة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية.

كانت 4 حافلات تقل عائلات خرجوا من قرية الباغوز آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

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